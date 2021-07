An einem unbeschrankten Bahnübergang in Kassel ist am Samstag ein Mopedfahrer mit einer Straßenbahn zusammengestoßen.

Dabei wurde der Mann leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der Verkehr wird an der Stelle laut Polizei durch eine Ampelanlage geregelt. Zur Ermittlung des Unfallhergangs suchen die Beamten Zeugen.