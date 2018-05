Der abgesperrte Tatort in Korbach

Der abgesperrte Tatort in Korbach Bild © Thomas Korte (hr-iNFO)

Mord an 15-Jährigem vor Gericht

Prozessauftakt in Kassel

Acht Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 15-Jährigen hat der Mordprozess gegen zwei junge Männer begonnen. Sie sollen ihr Opfer auf offener Straße in Korbach erstochen haben.

Wegen einer tödlichen Messerattacke auf einen 15-Jährigen in Korbach stehen seit Montag zwei junge Männer in Kassel vor dem Landgericht. Den heute 19-Jährigen wird unter anderem gemeinschaftlicher Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen. Zudem sollen sie weitere Straftaten begangen haben.

Erst gequält, dann getötet

Die zwei Heranwachsenden sollen im September vergangenen Jahres unter Alkoholeinfluss einen 15-Jährigen auf offener Straße mit mindestens sechs Messerstichen getötet haben.

Laut Staatsanwaltschaft sollen die Angeklagten zunächst einen 14 Jahre alten Begleiter des späteren Opfers aufgefordert haben, seinen Arm aufzuritzen und mit Blut seinen Namen auf ein Blatt Papier zu schreiben. Einer der Angeklagten habe dabei den 15-Jährigen festgehalten. Als dieser sich zu befreien versuchte, wurde ihm ein Messer in den Bauch gestoßen. Es folgten weitere Stiche in den Oberkörper. Das Opfer starb noch am Tatort.

Weitere Vorwürfe

Außerdem soll einer der Angeklagten in einem Geschäft eine geladene Gaspistole getragen und in fünf Fällen unberechtigt mit der EC-Karte seiner Großmutter Bargeld abgehoben haben. Laut Anklage fuhr er zudem mit einem Auto ohne Führerschein von Korbach nach Mainz. Bei einer Polizeikontrolle floh er.

Zur Hauptverhandlung sind 18 Zeugen und zwei Sachverständige geladen. Es sind vier Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird frühestens im Juni erwartet.

