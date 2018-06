Ein Mädchen wird in Wiesbaden vergewaltigt und ermordet. Ein zunächst inhaftierter Mann ist wieder frei, ein Verdächtiger hat sich offenbar in den Irak abgesetzt. Er war bereits zuvor auffällig geworden. Was über den Fall bekannt ist.

Die 14 Jahre alte Susanna aus Mainz ist tot. Mehr als zwei Wochen lang war sie vermisst, bevor Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag bekannt gaben, dass ihr Leichnam in der Nähe eines Bahndamms in Wiesbaden gefunden wurde. Sie soll vergewaltigt und ermordet worden sein.

Die Ermittler verdächtigten zunächst zwei Asylbewerber, die Tat begangen zu haben: Einen 35-Jährigen aus der Türkei und einen 20-Jährigen, der sich vermutlich schon vergangene Woche in den Irak abgesetzt hat. Der Verdacht gegen den Türken, der zwischenzeitlich festgenommen wurde, erhärtet sich aber nicht.

Was über den Fall bekannt ist:

Oktober 2015: Ali Bashar reist über den Landweg nach Deutschland ein. Er kommt in die Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen und bezieht dort eine Unterkunft.

April 2016: Bashar wird in eine Flüchtlingsunterkunft nach Wiesbaden verwiesen und lebt dort mit Eltern und Geschwistern. In dieser Unterkunft ist auch Susanna mehrmals zu Besuch, sie kennt Ali Bashars Bruder.

September 2016: Ali Bashar reicht seinen Asylantrag ein. Er beantragt subsidiären Schutz, weil er im Irak mit Tod, Folter und Versehrtheit der Person bedroht sei. Während seiner Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BaMF) einen Monat später gibt Bashar an, in seiner irakischen Heimat von der kurdischen Arbeiterpartei PKK bedroht zu werden.

Dezember 2016: Der Asylantrag von Ali Bashar wird abgelehnt. Im Januar 2017 geht beim Verwaltungsgericht Wiesbaden Klage gegen diesen Ablehnungsbescheid ein. Aufgrund des laufenden Verfahrens erhält Bashar eine Aufenthaltsgenehmigung.

April 2017: Eine Frau wird in Wiesbaden aus einer Menschengruppe heraus angepöbelt. Zwei andere Personen stellen die Pöbler zur Rede. Es kommt zum Streit und zur Schlägerei. In dem Zusammenhang taucht der Name Ali Bashar auf, der Verdacht kann aber nicht erhärtet werden. Das Verfahren wird eingestellt.

Mai 2017: Ein heute 35 Jahre alter Türke reist nach Deutschland ein. Er kommt nach Thüringen und beantragt dort Asyl. Später wird er im Mordfall Susanna in Verdacht geraten.

Juni 2017: Der Türke wird bei der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen vorstellig. Er stellt dort einen Asylantrag und gibt an, als Kurde im syrische Bürgerkrieg für die kurdische Miliz YPG - den syrischen PKK-Ableger - gekämpft zu haben. Ihm wird ein Quartier in einer Wiesbadener Flüchtlingsunterkunft zugewiesen. Über den Asylantrag wurde noch nicht entschieden.

Februar 2018: Ein Mann wird von drei anderen Männern in Wiesbaden geschlagen. Der Geschädigte verweigert aber jede Aussage. Die Polizei trifft Ali Bashar in der Nähe des Tatorts an, er bestreitet die Tat. Weil das Opfer nicht aussagt, ist es nicht möglich, ihm die Tat nachzuweisen.

Ali Bashar taucht nachts in der Wiesbadener Innenstadt auf. Er rempelt eine Polizistin an, fällt zu Boden, schlägt um sich und spuckt. Die Polizei wird hinzugerufen und nimmt ihn in Gewahrsam. Das Verfahren soll demnächst bei der Staatsanwaltschaft landen.

Ein elfjähriges Mädchen berichtet seiner Schwester: Es sei von einem Ali in der Flüchtlingsunterkunft vergewaltigt worden, in der die beiden leben. Die Polizei erfährt am 17. Mai davon. Die Tat ist Ali Bashar bislang noch nicht nachgewiesen, der Verdacht konnte nicht erhärtet werden.

Ali Bashar und ein Mittäter sollen einen Mann nachts in Wiesbaden mit einem Messer bedroht und in ein Gebüsch gezerrt haben. Die Täter rauben die Wertsachen, das Opfer kann flüchten.

Bei einer Kontrolle in Wiesbaden wird bei Ali Bashar ein Messer gefunden - ein Einhandmesser, das sich per Daumendruck schnell öffnen lässt. Die Stadt stellt einen Strafantrag wegen Verstoßes gegen das Waffenbesitzverbot, der Antrag geht am 4. Juni bei der Polizei ein.

22. Mai 2018: Die 14-jährige Susanna kommt abends in Mainz nicht nach Hause. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler wird sie noch an diesem Abend oder in der Nacht vergewaltigt und stirbt durch Gewalteinwirkungen am Hals - vermutlich wurde sie getötet, um die Tat zu verschleiern. Die Leiche wird in einem Erdloch versteckt, das mit Gräsern und Holz abgedeckt wird.

23. Mai 2018: Susannas Mutter meldet die Jugendliche bei der Polizei am Wohnort in Mainz als vermisst. Auch die Polizei in Wiesbaden wird eingeschaltet, da Susanna zuletzt dort in der Innenstadt unterwegs war. Die Mutter veröffentlicht auch in sozialen Netzwerken zahlreiche Hilferufe.

29. Mai 2018: Susannas Mutter erhält abends von einer Bekannten ihrer Tochter die Mitteilung: Das Mädchen sei tot und ihre Leiche liege an einem Bahngleis. Die Mutter wendet sich daraufhin an die Polizei in Mainz und Wiesbaden. Die Beamten können die Hinweisgeberin zunächst nicht befragen, weil sie auf Kurzurlaub und nicht erreichbar ist.

30. Mai 2018 Ali Bashar, seine Eltern und seine fünf Geschwister verlassen offenbar an diesem Donnerstag Wiesbaden. Das Verfahren wechselt von der Polizei Mainz zur Polizei Wiesbaden. Die Polizei setzt bei der Suche unter anderem einen Hubschrauber ein, findet nach eigenen Angaben aber nichts.

1. Juni 2018 Susannas Mutter veröffentlicht auf Facebook einen verzweifelten Hilferuf und macht der Polizei schwere Vorwürfe: "Wie kann es sein, dass die Polizei sich fünf Tage Zeit lässt und nichts tut?" Erst auf Veranlassung ihrer Anwältin sei eine Handy-Ortung und eine öffentliche Fahndung veranlasst worden. Die Polizei wird später sagen, Susanna habe schon seit einigen Monaten die Schule geschwänzt. Und es habe auch Hinweise gegeben, dass sie sich im Ausland aufhält.

2. Juni 2018: Ali Bashar und seine Familie fliegen an Abend dieses Samstags nach einer in bar gezahlten Umbuchung von Düsseldorf nach Istanbul. Von dort aus geht es am Tag darauf gemeinsam weiter nach Erbil im Nordirak. Alle Tickets werden auf andere Namen gebucht als bei der Polizei bekannt. Bei der Ausreise präsentiert die achtköpfige Familie Passierscheine, zwei sogenannte Laissez-Passer-Papiere, für je vier Personen mit Lichtbild, ausgestellt vom irakischen Konsulat. Am Flughafen werden die Namen auf den Tickets nicht mit denen auf den Aufenthaltsgenehmigungen abgeglichen.

3. Juni 2018: Gegen 18.30 Uhr wird ein 13-Jähriger bei der Polizei vorstellig, der in derselben Flüchtlingsunterkunft wie Ali Bashar wohnt. Er nennt den möglichen Tatort und Ali Bashar als möglichen Täter.

4. Juni bis 6. Juni: Ali Bashar wird zur Fahndung ausgeschrieben. Bis zu 400 Polizisten sind mit dem Vermisstenfall beschäftigt. Sie suchen unter anderem auch mit Hunden und einem Hubschrauber. Am Mittwochnachmittag wird eine weibliche Leiche in einem Erdloch neben einem Bahngleis gefunden. Am Mittwochabend wird der verdächtige Türke festgenommen. Er wird umgehend vernommen und sagt auch aus - was er sagt, gibt die Polizei nicht bekannt.

