In Gießen geht einer der längsten Mordprozesse in Hessens Rechtsgeschichte zu Ende. Zwei Männer sollen zusammen einen gemeinsamen Bekannten ermordet haben, aber von der Leiche fehlt bis heute jede Spur. Sie beteuern ihre Unschuld.

Olaf C. und Robert S. mit ihren Verteidigern am 120. Verhandlungstag vor dem Gießener Landgericht

Olaf C. und Robert S. mit ihren Verteidigern am 120. Verhandlungstag vor dem Gießener Landgericht Bild © Heike Borufka

Audiobeitrag Bild © Heike Borufka | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Das Urteil im sogenannten "Mord ohne Leiche"-Prozess wird am Montagnachmittag vor dem Gießener Landgericht mit Spannung erwartet. Der Prozess läuft seit fast fast vier Jahren.

Das Gerichtsverfahren gilt als außergewöhnlich umfangreich, komplex und langwierig. Vor Gericht stehen zwei Männer, die beide zugegeben haben, dass ihr gemeinsamer Bekannter Daniel M. im November 2016 in Hungen (Gießen) erschossen wurde und sie dabei waren.

Dass Daniel M., der zunächst jahrelang als vermisst galt, ermordet wurde, gilt daher inzwischen als unstrittig. Beide Angeklagten behaupten aber, der jeweils andere habe geschossen. Ihre Verteidiger fordern jeweils Freispruch.

Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haftstrafe

Die Staatsanwaltschaft wiederum ist überzeugt: Beide Angeklagten haben die Tat gemeinsam geplant und begangen. Sie fordert eine lebenslange Haftstrafe unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld für beide.

Wer letztlich geschossen habe, sei laut Staatsanwaltschaft für die Schuldfrage irrelevant. Beide seien Mittäter, hieß es im Plädoyer.

Bei den Angeklagten handelt es sich um Olaf C., einen 48 Jahre alten Mathelehrer aus dem Main-Kinzig-Kreis, der mit Daniel M. von Jugend an befreundet war. Der andere Angeklagte ist Robert S., ein 44 Jahre alter IT-Spezialist aus dem Main-Taunus-Kreis, der Olaf C. aus Studienzeiten kannte. Beide sitzen seit 2020 in Untersuchungshaft.

Komplizierter Verlauf wegen fehlender Leiche

Besonders kompliziert ist das Verfahren, weil von der Leiche auch nach monatelanger Suche an verschiedenen potentiellen Fundorten jede Spur fehlt. Robert S. behauptete im Prozess, die Leiche zerstückelt und im Starnberger See (Bayern) versenkt zu haben.

180 Tauchgänge wurden dort durchgeführt, doch gefunden wurde nichts - nur ein leerer Eimer. Auch andere Gewässer wurden durchsucht.

Ungewöhnlich ist auch: Die Angeklagten haben sich im Laufe des Prozesses ausführlich zu den angeblichen Tatabläufen geäußert - widersprachen sich allerdings immer wieder. Auch aus diesem Grund dauerte der Prozess so lang.

Indizienprozess und widersprüchliche Aussagen

Es handelte sich zudem um einen Indizienprozess. Als Beweismittel diente etwa ein Paar Handschuhe mit Schmauchspuren, an denen auch DNA von Olaf C. gefunden wurde. Der hatte im Verfahren allerdings behauptet, Robert S. habe das Beweismittel manipuliert und die Handschuhe beim Mord selbst getragen.

Um festzustellen, wem die Handschuhe passten, wurden im Verfahren sogar Handmodelle erstellt. Die Tatwaffe fehlt bis heute.

Auch über ein mögliches Motiv wurde in diesen fast vier Jahren vor Gericht intensiv diskutiert. Die Staatsanwaltschaft geht inzwischen davon aus: Die Angeklagten wollten Daniel M., der aus wohlhabendem Elternhaus kam, entführen und Geld erpressen.

Weitere Informationen Einer der längsten Mordprozesse? Die Länge von Mordprozessen wird in Hessen nicht statisch erfasst. Es ist aber davon auszugehen, dass der Prozess um den "Mord ohne Leiche" mit mehr als 120 Verhandlungstagen einer der längsten Mordprozesse in Hessens jüngerer Rechtsgeschichte ist.



Als eines der längsten Verfahren gilt der Frankfurter Auschwitz-Prozess (1963-1965) mit 183 Verhandlungstagen. Besonders umfangreich war beispielsweise 2019 der Prozess um vergiftete Frühchen in Marburg, bei dem 76 Verhandlungstage angesetzt waren. Der Prozess um den Mord von Walter Lübcke in Kassel umfasste 45 Verhandlungstage.



Am Landgericht Gießen ist kein Schwurgerichtsprozess aus den vergangenen Jahrzehnten bekannt, das so langwierig war wie das aktuelle Verfahren. Ende der weiteren Informationen

Letzte Worte dauerten eineinhalb Tage

Bemerkenswert war das Verfahren sogar bis zu den letzten Worten. Angeklagte haben das Recht, sich nach Schließung der Beweisaufnahme und den Plädoyers noch einmal persönlich zu äußern. Häufig fallen diese letzten Worte sehr kurz aus, das Gericht darf sie allerdings nicht zeitlich begrenzen oder inhaltlich eingreifen.

Olaf C. nutzte diese Möglichkeit ausgiebig. Seine letzten Worte zogen sich über eineinhalb Verhandlungstage hin. Anhand mehrerer Aktenordner voller Notizen beteuerte er über Stunden hinweg erneut seine Unschuld, warf seinem Mitangeklagten Manipulationen und Intrigen vor und bezeichnete sich selbst als "das zweite Opfer von Robert".

Vater von Daniel M. fordert Antworten

Robert S., der im Verfahren ebenfalls viel gesagt hatte, hielt sich am Ende jedoch kurz. Er schloss sich seiner Verteidigung vollumfänglich an.

Der Vater des Opfers Daniel M. war im Prozess fast durchgängig anwesend und trat als Nebenkläger auf. Er forderte die Angeklagten bis zuletzt dazu auf, den Fundort der Leiche zu nennen, damit die Familie ihren Sohn beerdigen könne.