Nach dem Sturz einer Mutter und ihrer zwei kleinen Kinder von einer Brüstung in Saarbrücken geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus.

Tatverdächtig sei die 38-jährige Mutter, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Ein dreijähriges Mädchen starb nach dem Sturz am Donnerstagabend aus rund fünf Metern Höhe, die einjährige Schwester und die Mutter überlebten. Das kleine Mädchen blieb weitgehend unverletzt, während die 38-jährige Frau schwer verletzt wurde. Die Familie wohnt im Main-Taunus-Kreis und war in Saarbrücken zu Besuch.

Die Polizei ermittelt wegen mutmaßlichen Mordes und versuchten Mordes, wie der Sprecher erklärte. Es gebe die Erkenntnis, "dass die Frau wohl an einer psychischen Krankheit leidet". Laut Polizei waren die Kinder zu klein, um alleine über das Geländer zu kommen.