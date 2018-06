Wie ist die kleine Johanna 1999 genau ums Leben gekommen? Rechtsmediziner versuchten das nun zu klären - ohne Erfolg. Der Angeklagte bestreitet, das Kind ermordet zu haben.

Bei der Obduktion der Leiche der im Jahr 1999 gestorbenen Johanna Bohnacker haben Rechtsmediziner nicht die genaue Todesursache feststellen können. Weil letztlich nur noch Knochen gefunden worden seien, sei das nicht möglich gewesen, sagte eine Sachverständige am Mittwoch vor dem Landgericht Gießen.

Die Obduktion wurde für den derzeit laufenden Prozess im Mordfall Johanna in Auftrag gegeben. Angeklagt ist ein 42 Jahre alter Mann aus Friedrichsdorf (Hochtaunus). Er soll die damals Achtjährige in der Nähe ihres Wohnorts bei Ranstadt in der Wetterau in seinen VW-Jetta gezerrt, missbraucht und getötet haben. Johannas Leiche wurde erst Monate nach der Tat gefunden. Sie soll erstickt sein. Erst im vergangenem Herbst, 18 Jahre nach dem Tod Johannas, konnte die Polizei einen Tatverdächtiger ermitteln.

Angeklagter bestreitet Mord

Der Angeklagte stellt den Tod des Mädchens als Unfall dar. Johanna sei im Kofferraum gestorben. Darin hätte das Kind aber nicht einfach so ersticken können, sagte ein zweiter Gutachter. Das Gericht muss auch klären, ob vielleicht ein Schlag auf die Nase zum Erstickungstod des Kindes geführt haben könnte. Der Prozess wird fortgesetzt.

