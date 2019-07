Im Prozess um den Tod der 14-jährigen Susanna F. hat die Staatsanwaltschaft die Höchststrafe für Ali B. gefordert. Zudem hat sie beantragt, eine Sicherungsverwahrung vorzubehalten.

Im Mordprozess um den gewaltsamen Tod der Mainzer Schülerin Susanna fordert die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe für den Angeklagten Ali B. Vor dem Wiesbadener Landgericht beantragte die Anklagevertretung am Dienstag, wegen des Mordes an dem 14-jährigen Mädchen zudem die besondere Schwere der Schuld festzustellen und eine spätere Sicherungsverwahrung vorzubehalten. Eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren wäre damit so gut wie ausgeschlossen.

Tötung gestanden - Vergewaltigung geleugnet

Der Angeklagte habe ein Verbrechen begangen, das an Abscheulichkeit kaum zu überbieten sei, erklärte die Staatsanwältin. Ali B. ist nach ihrer Überzeugung ein gefühlskalter Mensch, der Susanna zur Bedürfnisbefriedigung vergewaltigt und ermordet habe. Der 22-Jährige habe das Mädchen benutzt, getötet und hinterher verscharrt, wie man es nicht einmal mit einem Haustier mache. Er sei kaltblütig vorgegangen und habe ein Leben ausgelöscht, das in seinen Augen keinen Wert gehabt habe. Die Staatsanwältin beschrieb ihn als kaltblütig, dissozial und vollkommen empathielos. Die Tat zeige die Gefühllosigkeit des Angeklagten.

Ali B. hatte bereits zu Beginn des Prozesses am 12. März gestanden, Susanna getötet zu haben. Er bestritt jedoch die Vergewaltigung und behauptete, einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit dem Opfer gehabt zu haben. Ein Mithäftling hatte jedoch ausgesagt, dass Ali B. ihm gegenüber auch die Vergewaltigung zugegeben habe. Demnach hätte der 22-Jährige Susanna ermordet, weil diese ihm mit der Polizei gedroht habe.

Urteil kommende Woche

Auch der 14-Jährige Mansoor Q., welcher der Polizei im Mai 2018 den entscheidenden Hinweis auf Ali B. gegeben hatte, belastete den Angeklagten schwer. Er schilderte den Angeklagten als hoch aggressiv und angsteinflößend. So soll Ali B. ihm gegenüber geäußert haben, dass er Susanna F. umbrigen werde, sollte sie nicht mit ihm schlafen. In einem weiteren Prozess sind Mansoor Q. und Ali B. gemeinsam angeklagt. Ihnen wird vorgeworfen, im April 2018 eine Elfjährige vergewaltigt zu haben.

Am Dienstag werden auch noch die Nebenklage sowie der Anwalt von Ali B. ihre Plädoyers halten. Das Urteil soll am Mittwoch nächster Woche (10. Juli) gesprochen werden.