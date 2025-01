Mordprozess geplatzt - Angeklagter stirbt in U-Haft

Am Landgericht Wiesbaden ist am Donnerstag ein Mordprozess geplatzt, weil der Angeklagte in U-Haft gestorben ist.

Veröffentlicht am 16.01.25 um 19:25 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt sagte, der 42-Jährige sei tot in seiner Zelle gefunden worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht. Wie in solchen Fällen üblich, habe man ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Der Mann sollte sich ab heute für den Mord an seinem Vater und den Totschlag an seiner Schwester verantworten. Er galt als voll schuldfähig. Die Hintergründe der Tat werden jetzt unklar bleiben.