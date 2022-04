Prozess gegen mutmaßlichen Raser startet in Frankfurt

Mordprozess in Frankfurt gegen SUV-Fahrer

Im November 2020 hat ein Autofahrer in Frankfurt drei Menschen überfahren, zwei von ihnen starben. Heute startet der Prozess gegen den 40-Jährigen. Die Anklage wirft ihm zweifachen Mord in Verbindung mit einem illegalen Autorennen vor.

Nach einem Raser-Unfall mit zwei Toten im Frankfurter Ostend muss sich der 40 Jahre alte Autofahrer ab Dienstag vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm zweifachen Mord, gefährliche Körperverletzung und ein illegales Autorennen vor.

Der Unfall hatte sich im November 2020 ereignet. Der Angeklagte soll mit einem 625 PS starken Fahrzeug so stark beschleunigt haben, dass er die Beherrschung über den Wagen verlor und aus einer Kurve getragen wurde.

Fahrer soll System ausgeschaltet haben

Laut Anklage soll er in seinem SUV das System ausgeschaltet haben, mit dem das Auto stabilisiert wird. Dadurch sei das Heck ausgebrochen, als er mit mehr als 80 Kilometern pro Stunde und durchgetretenem Gaspedal durch die Stadt raste. In einer Kurve in der Nähe der Europäischen Zentralbank habe er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

Ein 27 Jahre alter Fahrradkurier sowie ein 61 Jahre alter Passant starben bei dem Zusammenstoß. Eine 31 Jahre alte sehbehinderte Studentin erlitt schwere Verletzungen. Sie leidet seitdem massiv unter körperlichen und psychischen Folgen.

Mordmerkmal: Gemeingefährlichkeit

Der mutmaßliche Raser soll laut Anklage mehrfach wegen Straßenverkehrsdelikten auffällig geworden sein. Er habe bereits vier Mal an medizinisch-psychologischen Untersuchungen teilnehmen müssen, um seine Fahrtauglichkeit unter Beweis zu stellen.

Die Anklage geht vom Mordmerkmal der Gemeingefährlichkeit aus. Der SUV-Fahrer selbst sprach bei einer Vernehmung im März 2021 von einem Unfall, der Mordvorwurf sei falsch. Die Schwurgerichtskammer hat zunächst elf Verhandlungstage bis Ende Mai festgelegt.