Kerzen und Tafeln mit der Aufschrift "Wehrlos, wohnungslos, schutzlos" wurden im November 2023 am Tatort am Darmstädter Luisenplatz aufgestellt. Bild © Petra Bier, hessenschau.de

Obdachlosenmord in Darmstadt: Polizei verließ zunächst Tatort

Tritte am Luisenplatz in Darmstadt

Ein 15-Jähriger soll auf dem Darmstädter Luisenplatz einen Obdachlosen zu Tode getreten haben. Er ist wegen Mordes angeklagt. Der Prozess beginnt im Juni. Darin wird auch zur Sprache kommen, warum die Polizei den Tatort zunächst verließ.

Mehr als ein halbes Jahr ist vergangen, seitdem ein 15-Jähriger auf dem Darmstädter Luisenplatz einen 57 Jahre alten Obdachlosen getötet haben soll. Bis zu 80 Mal soll der Teenager im November 2023 gegen den Kopf seines Opfers getreten haben. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt klagte ihn im März wegen Mordes an.

Der Prozess beginnt am 18. Juni, wie das Landgericht Darmstadt am Montag mitteilte. Zunächst sind fünf Verhandlungstermine angesetzt. Auch gegen den 18 Jahre alten Bruder des mutmaßlichen Mörders wird in derselben Sache verhandelt - allerdings wegen Raubes.

Zehn Jahre Freiheitsstrafe möglich

Die beiden Angeklagten wohnten laut Landgericht zuletzt in Roßdorf (Darmstadt-Dieburg). Während der 15-Jährige nach dem gewaltsamen Tod des Obdachlosen in Untersuchungshaft kam, war dessen Bruder nur vorübergehend in Gewahrsam.

Für den jüngeren Angeklagten gilt das Jugendstrafrecht. Sollte er verurteilt werden, müsste er maximal zehn Jahre ins Gefängnis. Hinsichtlich des 18-Jährigen muss das Gericht entscheiden, ob Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht angewandt wird.

Polizei verließ zunächst den Tatort

Die Brüder hatten den Obdachlosen am 15. November gegen zwei Uhr in der Nacht überfallen, wie Landgericht und Staatsanwaltschaft berichteten. Sie schlugen auf ihn ein und raubten zwei Geldbörsen. Ein Zeuge rief die Polizei.

Wegen des Polizeieinsatzes ließen die Brüder zunächst von dem Obdachlosen ab. Sie wurden des Platzes verwiesen.

Als die Beamten den Tatort verlassen hatten, kehrte der 15-Jährige laut Landgericht und Staatsanwaltschaft nach wenigen Minuten zurück und trat auf den Obdachlosen ein. Die Polizei sei erneut verständigt worden, eine Streife habe die Brüder dann festgenommen. Am Folgetag erlag der Obdachlose seinen schweren Verletzungen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Dienstag sollen die Polizeibeamten des ersten Einsatzes nicht gewusst haben, wie sich der Raub zugetragen hatte. Sie hätten zu dem Zeitpunkt keinen Zugriff auf die Aufnahmen einer Überwachungskamera gehabt. Das Opfer habe ihnen gesagt, dass "nichts vorgefallen" sei. Daraufhin verließen die Polizisten den Tatort.

Überwachungsvideo zeichnete Tat auf

Eine Überwachungskamera am zentralen und belebten Luisenplatz hatte die Tat aufgezeichnet und später das Ausmaß der Gewalt offenbart. Zu sehen war auch, dass der überfallene 57-Jährige sich nicht gewehrt hatte.

Diese Videoaufzeichnung ist aus Sicht der Staatsanwaltschaft neben Zeugenaussagen das wichtigste Beweismittel in dem nun terminierten Mordprozess.