Im Mordprozess gegen einen 32-Jährigen aus Bensheim (Bergstraße), der seine Geliebte getötet haben soll, hat die Verteidigung eine Haftstrafe von höchstens fünf Jahren gefordert.

Es käme nur Körperverletzung mit Todesfolge im minderschweren Fall in Betracht, so der Anwalt am Mittwoch. Der Mann soll die 38-Jährige im Juni 2021 getötet, mit Benzin übergossen und angezündet haben.