Nach dem tödlichen Unfall auf einem Parkplatz an der A5 bei Heppenheim ist gegen den Verursacher ein Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Der 18-Jährige hatte auf der Flucht vor der Polizei eine Frau totgefahren.

Der junge Mann, der auf der Flucht vor der Polizei einen tödlichen Unfall an der A5 verursachte, kommt in Untersuchungshaft. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Das Amtsgericht Darmstadt ordnete die Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt wegen Mordes an. Weil der 18-Jährige den Tod Unbeteiligter in Kauf genommen habe, sah der Haftrichter das Mordmerkmal der Gemeingefährlichkeit gegeben.

Derzeit liegt der Unfallverursacher noch im Krankenhaus. Er hatte sich bei dem Unfall am Sonntag schwere Verletzungen zugezogen. Er werde aber zeitnah einer Justizvollzugsanstalt zugeführt, hieß es laut Mitteilung.

Verfolgungsjagd mit Polizei

Vorausgegangen war eine versuchte Polizeikontrolle in der Nähe von Bensheim (Bergstraße). Als die Beamten den 18-Jährigen wegen seines abgelaufenen Kurzzeitkennzeichens anhalten wollten, gab dieser Gas. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Der Unfallverursacher prallte auf das stehende Auto einer Familie. Bild © picture-alliance/dpa

Der Fahranfänge raste in südlicher Richtung auf die A5 und fuhr dort mit hoher Geschwindigkeit auf den Parkplatz "Fuchsbuckel" bei Heppenheim. Dabei fuhr er in ein stehendes Auto mit einer 39 Jahre alten Frau aus Düsseldorf und ihrem zehn Jahre alten Sohn auf der Rückbank, die auf dem Parkplatz Pause machten.

Zehnjähriger leicht verletzt

Die Mutter wurde schwerstverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb sie nach kurzer Zeit. Ihr Sohn wurde leicht verletzt. Er konnte die Klinik später wieder in Begleitung seines Vaters verlassen. Der Vater hatte den Unfall aus nächster Nähe mit ansehen müssen. Er war aus dem Auto ausgestiegen, um auf Toilette zu gehen, als der Raser auf den Parkplatz einbog.

Der 18-Jährige hatte nach Angaben der Polizei keinen Führerschein. Ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren, ist noch unklar.