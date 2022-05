Der unter Mordverdacht stehende Vater der beiden in Hanau getöteten Kinder ist dem Vernehmen nach bereits in einem Fall wegen häuslicher Gewalt aufgefallen.

Wann der Mann, der am Samstag in der Nähe von Paris festgenommen wurde, nach Deutschland überstellt wird, ist laut Polizei und Staatsanwaltschaft nach wie vor nicht absehbar. Er schweige weiter zu den Vorwürfen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag. Ein elfjähriger Junge und seine siebenjährige Schwester waren am Mittwoch durch Gewalteinwirkung gestorben.