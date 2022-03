Nach mehrtägiger Fahndung in einem Gießener Mordfall ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden.

Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Montag mitteilten, sei der 43-jährige Mann bereits am Freitag an der Grenze zu Polen gefasst worden. Er befinde sich derzeit wegen des dringenden Verdachts des Mordes sowie des versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Vor einer Woche waren in einer Gießener Wohnung eine Männerleiche und eine schwer verletzte Frau aufgefunden worden. Die Ermittler vermuten eine Tat im Drogenmilieu.