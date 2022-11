Mit der Verlesung der Anklageschrift ist in Frankfurt der Prozess um einen Mordversuch an einer 81 Jahre alten Passantin eröffnet worden.

Vor dem Landgericht muss sich seit Freitag eine 25 Jahre alte Frau verantworten. Sie soll im Oktober 2021 in der B-Ebene an der Frankfurter Hauptwache das Opfer von hinten angegriffen, es zu Boden gestoßen und der Frau anschließend zwei Messerstiche in den Unterbauch zugefügt haben. Passanten stoppten die Täterin jedoch. Am Freitag blieb es zunächst bei der Anklageverlesung.