Die Feuerwehr an der Schule in Dreieich. Bild © 5vision.media

Es ist der vierte Fall innerhalb weniger Tage: Wieder hat es auf einer Schultoilette gebrannt, diesmal in Dreieich. Zwei Menschen wurden durch Rauchgas verletzt. Ob es eine TikTok-Challenge war, ist noch unklar.

Ein Lehrer der Weibelfeldschule in Dreieich (Offenbach) bemerkte am Dienstagmorgen starken Rauch, der aus einer der Schultoiletten im ersten Stock kam. Er alarmierte die Feuerwehr. Der Hausmeister und ein Lehrer seien verletzt worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei ihnen bestehe der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung.

Brandursache unklar

Das Gebäude wurde geräumt. Rund 1.600 Schülerinnen und Schüler mussten die Schule verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Eines der Schulgebäude war laut Polizei so stark verraucht, dass es noch weiter belüftet werden musste. Die Schüler konnten aber in andere Gebäude zurückkehren und den Unterricht fortsetzen. Der Sprecher sagte, mehrere Räume neben den Toiletten seien erstmal nicht mehr nutzbar. Den Schaden schätzte er auf etwa 50.000 Euro.

Die Brandursache müsse noch ermittelt werden, sagte der Polizeisprecher. Brandstiftung werde nicht ausgeschlossen. Ob wieder eine sogenannte TikTok-Challenge dahintersteckt, ist noch unklar.

Feuer in Schultoilette in Griesheim

Im vergangenen Jahr hatten Schulen in den USA bereits Alarm geschlagen, dass wegen verschiedener Challenges auf Toiletten einzelne Gegenstände zerstört oder geklaut wurden. Auch unter deutschen Hashtags wie #klopapierrolle oder #schultoilette sind kurze, meist mit Musik untermalte Videoclips zu finden, in denen mit Wasser vollgesogene Klopapierrollen an Wände geworfen werden. Der fragwürdige Trend ist offenbar in Hessen angekommen.

Am Freitag gab es an der Gerhart-Hauptmann-Schule in Griesheim (Darmstadt-Dieburg) einen ähnlichen Vorfall. Es brannte in der Schultoilette, Klopapier und Handtücher fingen Feuer. Ein Lehrer löschte den Brand. Die Schule mit rund 1.500 Schülern wurde evakuiert. Die Schulleitung stellte Strafanzeige bei der Polizei.

Zwei Verletzte und 20.000 Euro Schaden in Kelkheim

Am Donnerstag hatte es auf einer Toilette der Eichendorffschule in Kelkheim (Main-Taunus) gebrannt. Laut Feuerwehr stand ein Handtuchspender in Flammen. Die Schule mit ihren 1.300 Schülerinnen und Schülern musste erst einmal geräumt werden. Zwei Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung untersucht. Es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Ermittler wollten prüfen, ob das Feuer auch in diesem Fall mit der TikTok-Challenge zusammenhängen könnte.

Am Montag vergangener Woche hatte bereits eine Toilette einer Grundschule in Hanau gebrannt, weil ein Neunjähriger offenbar Klopapier und Handtücher angezündet hatte. Schaden: 20.000 bis 30.000 Euro. Zu den Beweggründen des Schülers teilte die Polizei mit, dass sie wohl mit "einem aktuellen und äußerst fragwürdigen Trend in den sozialen Medien" zusammenhängen.

Polizei: Keine Kavaliersdelikte oder Schülerstreiche

Die Vorfälle "sind keine Kavalierdelikte und fallen auch nicht mehr unter die Rubrik Schülerstreiche", sagte ein Polizeisprecher. Die TikTok-Challenges seien nicht nur gefährlich, "in aller Regel handelt es sich dabei um Straftaten, die je nach Alter des Verursachers entsprechende strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können".

Dem Neunjährigen drohen wegen seiner Minderjährigkeit keine gesetzmäßigen Strafen - aber erzieherische Maßnahmen durch das Jugendamt.