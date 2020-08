In Waldstück verunglückt

Beim Hochziehen eines Segelfliegers bei Hessisch Lichtenau ist ein Sportflugzeug in ein Waldstück gestürzt. Der Pilot kam ums Leben. Weshalb die Maschine abstürzte, ist noch unklar.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs bei Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner) ist am Donnerstag der Pilot ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte das Motorflugzeug gegen 16.40 Uhr einen Segelflieger vom Flugplatz Hopfelderstraße in die Luft gezogen. Kurz nach dem Ausklinken kippte das schleppende Flugzeug nach links ab und stürzte in ein angrenzendes Waldstück.

Absturzursache ungeklärt

Der Pilot, der als einziger in der Maschine saß, erlag noch am Absturzort seinen Verletzungen. Das Segelflugzeug konnte unterdessen unbeschadet landen. Weshalb der Motorflieger abstürzte, ist noch völlig unklar.

Notfallseelsorger betreuten Anwesende vor Ort. Die Kriminalpolizei Eschwege übernahm erste Ermittlungen. Zur Klärung der Absturzursache sollten Gutachter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung noch am Donnerstag hinzugezogen werden.

Sendung: hr-iNFO, 13.08.2020, 20 Uhr