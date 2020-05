Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall in Bad Schwalbach verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei waren zwei Fahrer mit ihren Maschinen unterwegs als der erste an einem Fußweg abbremsen musste. Der nachfolgende bemerkte das den Beamten zufolge zu spät und fuhr auf. Dabei sei der 37-Jährige so stark verletzt worden, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.