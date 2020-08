Ein Motorradfahrer ist am Sonntag in einer Kurve der L3239 bei Bad Sooden-Allendorf von der Fahrbahn abgekommen.

Der 36-Jährige kam mit dem Krad in einem Straßengraben an einer Böschung zum Liegen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er erlitt schwere Verletzungen und kam in eine Klinik.