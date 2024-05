Ein 62-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Niederweidbach bei Bischoffen (Lahn-Dill) schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben vom Dienstag stürzte er am Pfingstmontag auf der B255, nachdem er in ein vorausfahrendes Auto hineingefahren war. Er hatte dieses überholen wollen, obwohl es abbog. Ein Helikopter brachte ihn in eine Klinik.