Bei einem Unfall nahe Eiterfeld (Fulda) ist ein Motorradfahrer am Samstag schwer verletzt worden.

Er hatte versucht, ein Treckergespann zu überholen, als dieses nach links in einen Feldweg einbog. Laut Polizei war der Blinker des Trecker-Anhängers außer Funktion. Der Biker musste ausweichen und stürzte in den Straßengraben. Er kam mit Rückenverletzungen in ein Krankenhaus.