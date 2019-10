Auf der L3187 bei Reichelsheim (Wetterau) hat am Sonntagabend ein 40-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitten.

Nach Angaben des Mannes soll ein Auto in den Unfall verwickelt gewesen sein. Der Unfallhergang ist unklar. An dem Motorrad befanden sich Fantasiekennzeichen. Ob der Mann einen Führerschein besaß, müsse noch geklärt werden, teilte die Polizei am Montag mit.