Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Rotenburg schwer verletzt worden.

Der 57-Jährige war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, hatte einen Leitpfosten gestreift und war in eine Wiese gestürzt, wie die Polizei am Freitag berichtete. Er kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.