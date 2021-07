Bei einem Unfall in Lauterbach (Vogelsberg) ist ein 17 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte eine Autofahrerin am Mittwoch an einer Einmündung gebremst. Der Zweiradfahrer erkannte dies offenbar zu spät, fuhr auf den Wagen auf und stürzte.