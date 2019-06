Schwere Unfälle in Hessen

Bei sommerlichen Temperaturen ist es am Samstag zu zwei schweren Motorrad-Unfällen gekommen. In Mittelhessen endete die Tour für einen Biker tödlich, in Südhessen verletzten sich sieben Menschen teils lebensgefährlich.

Ein Motorradfahrer ist am Samstag im mittelhessischen Bischoffen (Lahn-Dill) tödlich verunglückt. Der 37-Jährige geriet mit seiner Maschine bei einem Überholmanöver auf der B255 unter einen Kleintransporter.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Motorradfahrer gegen 11.30 Uhr auf der Strecke zwischen den Ortsteilen Oberweidbach und Niederweidbach hinter dem Kleintransporter her. Gerade als der Transporter links abbiegen wollte, setzte der Biker zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 37-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Der 32 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Der genaue Unfallhergang ist nicht bekannt, die Polizei sucht noch nach Zeugen. Wegen Bergungsarbeiten wurde die Bundesstraße mehrere Stunden voll gesperrt.

Sieben Verletzte in Südhessen

Auch im südhessischen Münster (Darmstadt-Dieburg) kam es am Samstagnachmittag zu einem schweren Unfall zwischen einem Auto und zwei Motorrädern. Dabei wurden sieben Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Rettungseinsatz bei Münster Bild © KeutzTV-News

Demnach erlitten die Motorradfahrer und ihre Mitfahrer schwere oder sogar lebensgefährliche Verletzungen. Die Fahrerin des Autos und zwei Beifahrer wurden leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kam und wie er ablief, ist noch unklar.

Die L3095 wurde zwischen dem Ortsteil Altheim und Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) voll gesperrt. Laut Polizei waren drei Rettungshubschrauber, drei Notärzte, fünf Rettungswagen und die Feuerwehr im Einsatz.

Sendung: hr-iNFO, 01.06.2029, 16 Uhr