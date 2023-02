An einer Kreuzung in der Innenstadt in Fulda sind am Montagabend ein Pkw und ein Motorrad zusammengestoßen.

Der 20 Jahre alte Motorradfahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der 66- Jährige wollte den Angaben zufolge nach links abbiegen. Dabei erfasste er den entgegenkommenden Motorradfahrer, der über die Motorhaube geschleudert wurde.