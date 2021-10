Bei einem Unfall mit einem Lkw und einem Motorrad in Gießen ist der Motorradfahrer am Donnerstag schwer verletzt worden.

Der Lastwagenfahrer war laut Polizei beim Linksabbiegen in das entgegenkommende Motorrad gefahren. Der 62 Jahre alte Biker sei offenbar zuvor an einem an der Ampel haltenden Pkw vorbeigefahren, hieß es von den Beamten. Er wurde in eine Klinik geflogen.