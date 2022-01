Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntag auf dem Parkgelände am Wilhelmsbad in Hanau tödlich verunglückt.

Wie die Polizei mitteilte, hatte er gerade beschleunigt und ein vorausfahrendes Auto überholen wollen, als die Fahrerin links abbog, ihn dabei erfasste und auf ein parkendes Auto schleuderte.