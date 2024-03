Motorradfahrer in Wiesbaden schwer verletzt

Ein 62 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Unfall im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war er vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem 64 Jahre alten Rollerfahrer zusammengestoßen. Dieser wurde leicht verletzt. Der 62-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.