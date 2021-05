Motorradfahrer landet bei Otzberg in Graben

63-Jähriger schwer verletzt Motorradfahrer landet bei Otzberg in Graben

Auf der L3318 bei Otzberg (Darmstadt-Dieburg) ist am Sonntag ein Motorradfahrer in einer Kurve gestürzt und in einem Graben gelandet.

Der 63-Jährige wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei berichtete. Er kam in ein Krankenhaus. An der Unfallstelle kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.