Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend in Oberzent (Odenwald) gegen ein Gebäude gefahren und schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war der 21-Jährige auf einem Verbindungsweg zwischen der B460 und dem Stausee Marbach, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen in Gebäude der Wasserbehörde.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Gebäude und am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 35.000 Euro.