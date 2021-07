Motorradfahrer rutscht in entgegenkommenden Pkw

Ein 40 Jahre alter Motorradfahrer ist in Hilders (Fulda) bei einem Unfall schwer verletzt worden.

In einer Kurve war am Freitagvormittag das Hinterrad der Maschine ausgebrochen. Der Mann kam zu Fall und rutschte in den Wagen eines 20-Jährigen, teilte die Polizei mit. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt.