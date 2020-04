In Bad Schwalbach ist am Freitag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt.

Laut Polizei war er in einer Kurve gestürzt und unter ein entgegenkommendes Auto gerutscht. Dabei wurde der 26-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die 24 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet.