Ein Motorradfahrer ist auf der A3 bei Kelsterbach (Groß-Gerau) tödlich verunglückt.

Der 44-Jährige kam am Dienstag gegen 21.40 Uhr von der Fahrbahn in Richtung Würzburg ab, prallte gegen die Leitplanke, stürzte und starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei meldete am Mittwoch, dass die Unfallursache noch im Dunkeln liege.