Ein 45-Jähriger ist am Samstagnachmittag tödlich verunglückt. Er fuhr beim Überholen mit dem Motorrad in ein entgegenkommendes Auto.

Ein 45 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei Trendelburg (Kassel) bei einem Unfall gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 15.40 Uhr mit seiner Maschine auf der Kreisstraße in Richtung Trendelburg-Sielen unterwegs und überholte ein Auto. Dabei krachte er frontal in den entgegenkommenden Pkw eines 72-Jährigen. Der Biker wurde tödlich verletzt.

Der Autofahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus nach Warburg in Nordrhein-Westfalen. Die Kreisstraße war vier Stunden lang in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 40.000 Euro.