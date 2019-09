Bei Bad Schwalbach ist am Samstag bei der Kollision mit einem Auto ein 53-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Der 75-jährige Pkw-Fahrer kam laut Polizei aus zunächst unklarer Ursache auf der B260 in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Zweirad zusammen. Dessen Fahrer starb noch am Unfallort. Der Autofahrer kam schwer verletzt in eine Klinik.