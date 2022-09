Ein 35 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montag beim Zusammenstoß mit einem Bus in Gießen ums Leben gekommen.

Laut Polizei bog der Busfahrer nach links in eine Haltebucht ab und übersah offenbar das entgegenkommende Motorrad, das in die Seite des Busses fuhr. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Busfahrer erlitt einen Schock, eine Mitfahrerin Schnittverletzungen.