Die Unfallstelle in Haiger Bild © Michael Seeboth (hr)

Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Haiger

Wieder ein tödlicher Motorradunfall in Hessen: In Haiger starb ein 29-Jähriger bei einem Zusammenstoß mit einem Auto. Kurz zuvor war ein Motorradfahrer auf der B3 bei Darmstadt verunglückt.

Der Unfall im Haigerer Stadtteil Flammersbach (Lahn-Dill) ereignete sich gegen 21.30 Uhr am Mittwochabend: Ein 29 Jahre alter Autofahrer bog nach Angaben der Polizei in einem Gewerbegebiet links ab und übersah dabei offenbar den ebenfalls 29 Jahre alten Motorradfahrer. Es kam zum tödlichen Zusammenprall.

Noch an der Unfallstelle starb der Motorradfahrer. Der Autofahrer kam mit einem Schock ins Krankenhaus.

Wenige Stunden zuvor war bereits im Darmstädter Stadtteil Wixhausen ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 33 Jahre alte Mann war auf der Bundesstraße 3 unterwegs, als ein wenige Meter vor ihm fahrender 35 Jahre alter Autofahrer auf der Straße wendete.

Autofahrer wollte am Ortsausgang wenden

Bei dem Unfall in Darmstadt kam ein 33-Jähriger ums Leben. Bild © Einsatzreport Südhessen

Dieses Fahrmanöver am Ortsausgang sah der Biker laut Polizei zu spät und rammte die Fahrzeugseite. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer kam verletzt in ein Krankenhaus.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die B3 war im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt. Bei dem Unfall war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Sendung: hr3, 28.06.2018, 5.30 Uhr