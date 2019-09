Ein Motorradfahrer ist auf der B276 mit einem Kleintransporter zusammengestoßen und tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteitle, wollte der Fahrer des Transporters am Dienstag in einer Kurve nach links abbiegen, als es zur Kollision kam. Der entgegenfahrende 18-Jährige geriet unter den Transporter.