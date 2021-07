Ein 51 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstagabend bei einem Unfall nahe Hüttenberg (Lahn-Dill) ums Leben gekommen.

Wie die Polizei am Freitag meldete, war er mit dem Wagen eines 18-Jährigen zusammengestoßen, der in einer Kurve auf die Gegenspur geraten war. Der Biker starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde nur leicht verletzt.