Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Sinntal (Main-Kinzig) ums Leben gekommen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann aus Dreieich (Offenbach) am Samstagnachmittag zwischen den Ortsteilen Altengronau und Jossa in einer Kurve auf die Gegenspur geraten und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Der 56-Jährige starb noch an der Unfallstelle.