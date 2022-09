Motorradfahrer stirbt noch am Unfallort

Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Gorxheimertal (Odenwald) gestorben.

Rettungskräfte fanden den Mann am Freitagnachmittag in einer Böschung neben der Fahrbahn, Anwohner hatten den Unfall zuvor gehört und gemeldet. Der Biker erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Die Unfallursache ist noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Die Staatsanwalscthaft hat die Ermittlungen übernommen.