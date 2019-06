Ein Motorradfahrer ist in Otzberg (Darmstadt-Dieburg) bei einem Unfall auf der B426 schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam der 25-Jährige am Freitagabend vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit in einer leichten Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich mehrfach auf einer angrenzenden Wiese und kam nach etwa 50 Metern zu Liegen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.