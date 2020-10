Ein Motorradfahrer hat sich an einer Kreisstraße bei Rotenburg (Fulda) mit seinem Fahrzeug in einer Wiese überschlagen.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war der 48-Jährige am Vortag aus ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in der angrenzenden Wiese gelandet. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.