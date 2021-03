Eine 17 Jahre alte Motorradfahrerin ist bei einem Unfall bei Villmar (Lahn-Dill) schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die Fahrerin am Freitag in einer Kurve von der Straße abgekommen, gestürzt und gegen einen Gartenzaun geprallt. Sie kam mit dem Hubschrauber in eine Klinik. Eine Fahrerlaubnis für das Zweirad hatte die junge Frau nach Polizeiangaben nicht.