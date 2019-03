Bei einem Unfall auf der B276 bei Schotten (Vogelsberg) ist am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Laut Polizei hatte ein Traktor die Bundesstraße überqueren wollen. Zwar habe der 57 Jahre alte Treckerfahrer vor der Straße angehalten, ein an der Front angebrachter Geräteträger habe aber vermutlich in die Fahrbahn hineingeragt, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der ebenfalls 57 Jahre alte Biker erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die B276 war zunächst voll gesperrt.