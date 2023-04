Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat sechs mutmaßliche Mitglieder einer Bande von Geldautomatensprengern aus den Niederlanden angeklagt.

Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, wird ihnen das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion sowie banden- und gewerbsmäßiger Diebstahl vorgeworfen. Die mutmaßlichen Täter sollen im Oktober und November 2021 Geldautomaten unter anderem in Dietzenbach und Hattersheim (Main-Taunus) sowie in Oberursel (Hochtaunus) gesprengt haben. Demnach erbeuteten sie insgesamt knapp 440.000 Euro.