Die Polizei hat auf zwei Parkplätzen in Maintal und Langenselbold (Main-Kinzig) fünf mutmaßliche Drogenhändler festgenommen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kassel vom Freitag wurden bei dem Zugriff am Mittwoch zehn Kilogramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von 800.000 Euro bei den Verdächtigen gefunden. Einer der Männer versuchte zu fliehen, weshalb die Beamten einen Warnschuss abgegeben hätten. Die Verdächtigen im Alter zwischen 21 und 38 Jahren kamen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.