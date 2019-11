Zusammen mit drei Kindern ist eine 30-Jährige aus Hessen auf dem Frankfurter Flughafen angekommen, die ins Herrschaftsgebiet der Terrormiliz Islamischer Staat ausgereist war. Sie ist offenbar auf freiem Fuß.

Die vier Personen seien am Samstagabend um 21.10 Uhr mit einer deutschen Linienmaschine gelandet, die aus Erbil im Irak gekommen und zuvor aus Syrien überstellt worden sei, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Bundespolizei habe die üblichen Einreisevoraussetzungen überprüft. Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache gegen die Frau übernähmen die zuständigen Sicherheitsbehörden des Landes Hessen.

Damit kam erstmals mit Unterstützung der Bundesregierung eine Frau nach Deutschland zurück, die ins IS-Herrschaftsgebiet ausgereist war. Bisher hatte Deutschland nur bei der Ausreise von Kindern aus syrischen Gefangenenlagern geholfen.

Gegen die Frau wird ermittelt, ein Haftbefehl besteht nicht

Gegen die mutmaßliche IS-Rückkehrerin wird wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung und wegen Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht ermittelt, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Es bestehe aber kein Haftbefehl. Die Frau sei 30 Jahre alt. Über Herkunfts-, Aufenthalts- oder Geburtsort machte er keine Angaben. Medienberichten zufolge soll die Frau aus dem Raum Gießen stammen. Sie hatte nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft neben ihren eigenen Kindern auch ein zweijähriges Mädchen mit US-Staatsangehörigkeit in ihrer Obhut, das wohl nicht mit nach Deutschland kam.

Das Auswärtige Amt hatte bereits am Freitag bestätigt, "dass drei weitere deutsche Kinder, die sich in Nordsyrien in Gewahrsam befunden haben, von dort aus gemeinsam mit ihrer Mutter in den Irak ausreisen konnten". Die Familie soll zuletzt im Lager Al-Hol gelebt haben. Die Bundesregierung hatte mit Blick auf Frauen, die aus Gefangenenlagern in Syrien zurückkehren wollen, zuletzt erklärt, sie werde sich jeden Einzelfall anschauen. Im August waren drei Waisenkinder und ein schwer erkranktes Kind aus IS-Familien über den Irak nach Deutschland gebracht worden.

21-jährige Rückkehrerin in U-Haft

Vor rund einer Woche war eine 21-jährige mutmaßliche IS-Anhängerin nach ihrer Ankunft am Frankfurter Flughafen in Untersuchungshaft genommen worden. Die aus Hessen stammende Frau war von der Türkei abgeschoben worden. Sie war 2014 nach Syrien gereist, um sich den Terroristen anzuschließen.

