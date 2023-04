Ein mutmaßlicher Einbrecher ist in Darmstadt gefasst worden.

Zeugen hatten der Polizei am Montag einen Wohnungseinbruch gemeldet. Die Beamten fanden in der Wohnung eines Mannes sechs hochwertige Pedelecs, vier davon waren als gestohlen gemeldet. Der 37-Jährige sollte am Dienstag vor den Haftrichter.